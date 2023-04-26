Антонов обвинил США в «охоте» за россиянами по всему миру

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Вашингтон открыто «ведет охоту» на граждан России, которые находятся за пределами РФ. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который также заявлял об «охоте» США за россиянами по всему миру. По словам Антонова, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.

Кроме того, на сегодняшний день в американских тюрьмах все еще содержатся более 100 россиян, передает слова посла РИА Новости.

Российского бизнесмена Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения в США. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

В середине декабря бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения. Политик назвал позором обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.