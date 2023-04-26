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Антонов обвинил США в «охоте» за россиянами по всему миру

Евгений Белоусов
В мире
Антонов обвинил США в «охоте» за россиянами по всему миру
Фото: vk/rusembusa

Вашингтон открыто «ведет охоту» на граждан России, которые находятся за пределами РФ. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Он напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который также заявлял об «охоте» США за россиянами по всему миру. По словам Антонова, 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами.

Кроме того, на сегодняшний день в американских тюрьмах все еще содержатся более 100 россиян, передает слова посла РИА Новости.

Российского бизнесмена Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения в США. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

В середине декабря бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в период своего правления у него был шанс обменять американца Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, однако он отказался от такого соглашения. Политик назвал позором обмен россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Анатолий Антонов Россия США
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