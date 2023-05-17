СМИ: Финляндия отгородилась от России садовым заборчиком

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Забор на востоке Финляндии, который строится на границе с Россией, больше напоминает садовое ограждение. Об этом написала обозреватель Ilta-Sanomat Иида Халликайнен.

По словам журналистки, 12 мая пограничные службы Финляндии показали фото строительства участка заграждения. Пользователи Сети выразили непонимание, они массово стали писать, что это похоже просто на садовый заборчик. Стоит отметить, что власти Финляндии собираются построить забор вдоль границы с Россией в течение трех лет, на это планируют потратить 380 миллионов евро, пишет РИА Новости.

— Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовая часть ограждения не соответствует изображениям и чертежам изначального проекта, которые пограничная служба публиковала осенью. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен, — поделился своим мнением профессор Юсси Лайне.

Эксперт написал, что на проект выделили слишком много денег, которые будут потрачены впустую. Тем более, что необходимость такого забора до сих пор под вопросом, написал специалист.

Финская сторона намерена возвести тестовый участок общей длиной в три километра. Рядом с ограждением проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а в некоторых точках сделают освещение и громкоговорители.