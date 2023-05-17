Врачи рассказали, как грамотно предотвратить гипертонию

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Врачи посоветовали россиянам измерять давление хотя бы несколько раз в год, даже если самочувствие на это никак не намекает. Дело в том, что только так можно вовремя распознать гипертонию и предотвратить тяжелое течение этого заболевания.

— Особенно это важно, если есть такие симптомы, как головная боль, головокружение, одышка.Многие думают, что измерять давление при нормальном самочувствии не нужно. Но это не совсем так: артериальная гипертензия часто маскируется нормальным самочувствием, и это не означает, что все в порядке, — говорит в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» Юнона Хомицкая.

Она отметила, что важное заблуждение касается того, что гипертония зависит именно от возраста. Многие думают, что она настигает человека только к старости. Однако в последние годы от этого недуга все чаще страдают молодые люди, отметила специалист. Поэтому особенно важно начать лечение вовремя.

Существует ряд болезней, протекающих в организме человека бессимптомно, которые могут привести к тяжелым последствиям. Об этом рассказала терапевт Светлана Куприна. Среди них специалист назвала и гипертонию.