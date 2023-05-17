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Приметы и советы

Киркоров сменил цвет бороды и внезапно помолодел

Ирэна Колесова
Общество
Киркоров сменил цвет бороды и внезапно помолодел
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Филипп Киркоров в последнее время поражает публику своими преображениями. Только в начале года он появился в своем обновленном образе, который очень понравился его поклонникам. Как сейчас произошла новая перемена имиджа.

Весь апрель Киркоров был на гастролях в честь своего дня рождения. Пять концертов прошли в Петербурге и столько же в Москве. Затем артист улетел отдыхать в Грецию и опубликовал оттуда фото.

— Место Богов… место силы! — оставил подпись Филипп.

Однако поклонники оценили не только античность, но и новый образ их кумира. Они написали, что именно теперь артист сильно помолодел, особенно на фоне того, что его борода вновь стала черной. Фанаты считают, что именно этот цвет придает королю российской эстрады ощущение молодости.

Однако сам день рождения, несмотря на масштабные гастроли, российский певец Филипп Киркоров отметил в Дубае. К сожалению, артист не появился на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным, с которым находился в близких отношениях. Короля российской эстрады заметили в Дубае на юбилее жены Стаса Михайлова.

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