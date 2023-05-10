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Приметы и советы

Филипп Киркоров покинул Россию

Лейла Алиева
Общество
Филипп Киркоров покинул Россию
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров покинул Россию, он оправился в Дубай на празднование дня рождения. Об этом сообщает портал «7дней.ru».

Как стало известно, артист не появился на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным, с которым находился в близких отношениях. Короля российской эстрады заметили в Дубае на юбилее жены Стаса Михайлова.

При этом родину певец покинул без своих детей, пишет «7дней.ru».

Филипп Киркоров стал все чаще говорить о дружбе и романтике. Недавно сделавший целую серию пластических операций певец поучаствовал в шоу телеведущего и комика Павла Воли, где тоже затронул тему личных отношений. В ходе проекта поп-король рассказал, что благодаря пластическим операциям повысил свою самооценку. Певец заострил скулы, сделал круговую подтяжку лица и избавился от морщин. На шоу артист заявил, что теперь является «виртуозом» в интимных делах, в очередной раз намекнув на свою новую любовь, имя которой пока держится в секрете.

В последнее время имя артиста не сходит с новостных полос светских хроник: эксперты и поклонники активно обсуждают результат пластических операций, которые певец продолжает делать. «Вечерняя Москва» выяснила, какие конкретно преображения претерпела внешность Киркорова.

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