«МК» : Колопроктолог Маркарьян перечислил говорящие о раке кишечника симптомы

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Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является именно рак кишечника. Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случае заболевания.

Этот вид рака опасен тем, что на ранней стадии его крайне сложно выявить. Даже если пациент приходит к врачу с некоторыми проблемами, то медикам не всегда удается заподозрить именно рак. Россиянам рассказали о симптомах, при которых нужно бить тревогу. О них «МК» рассказал хирург, колопроктолог Даниил Маркарьян.

По его словам, симптомы могут зависеть от размеров и месторасположения самого новообразования. Однако первым сигналом должна обязательно стать кровь в кале.Кроме того, важно обратить внимание на слишком большое количество слизи или на другие нехарактерные выделения при дефекации. Важно не упускать тот же момент, когда в прямой кишке или анальном канале возникла сильная боль. Как и при любом другом виде рака, надо заволноваться и пойти на обследование, если резко начал снижаться вес.

Среди подверженных риску развития онкологических заболеваний можно выделить три группы. Об этом рассказала врач-онколог Юлия Вахабова. В первую очередь это пожилые люди. Раковые опухоли образуются из клеток нашего собственного организма, в которых происходят мутации на уровне ДНК.