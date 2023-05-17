Буланова похудела на пять килограммов перед свадьбой

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Певица Татьяна Буланова скинула пять килограммов во время подготовки к свадьбе. Пока торжественное мероприятие назначено на лето. Артистка выйдет замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева. Стоит отметить, что у этой пары есть разница в возрасте в 19 лет. Точная дата свадьбы пока неизвестна.

По некоторым данным, подарком для артистки стал ресторан в Санкт-Петербурге. Однако в интервью корреспонденту KP.RU Буланова развеяла слухи и сообщила, что подарок никак не связан с будущим бракосочетанием.

— Это просто ресторан, к которому я буду иметь непосредственное отношение. Захотела я этого не сама. Это была идея Валерия. Мне за что-то новое браться не страшно. Я в новые интересные проекты всегда кидаюсь с головой, поэтому почему бы не попробовать, — сказала звезда.

По ее словам, свадебное платье уже подготовлено к торжеству.

Татьяна Буланова заявила, что считает современных девушек меркантильными. По ее словам, они выходят замуж не по любви, а везде ищут выгоду. Кто побогаче — тот и интереснее. При этом «мальчики», считает она, от этого типа поведения отличаются. Все девушки — охотницы за имуществом, сказала Буланова.