Главе Еврокомиссии посоветовали уйти в отставку после слов о России

Фото: flickr/european_parliament

Пользователи Twitter возмутились публикацией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором должны принимать участие украинские активисты.

— Александра Матвийчук и украинские правозащитники требуют ответственности за военные преступления России, — написала политик в своем микроблоге.

Однако пользователи сразу же негативно отреагировали на подобное заявление. Некоторые вообще предложили ей уйти в отставку, если она не хочет в тюрьму. Другие пользователи написали, что США, НАТО и ЕС ведут настоящую прокси-войну против России.

— Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии, — отметил mafarrico.

Другой пользователь счел, что на данный момент в Европе есть только одна опасность: то, что Еврокомиссия давно уже погрязла в коррупции до мозга костей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции будут направлены на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию. По этой причине страны Евросоюза рассматривают введение ограничений экспорта таких товаров в некоторые третьи страны.