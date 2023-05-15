Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках нового пакета санкций против России

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Новые антироссийские санкции будут направлены на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию. Об этом в понедельник, 15 мая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы наблюдали резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы, мы наблюдаем несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны, — сказала она.

По этой причине страны Евросоюза рассматривают введение ограничений экспорта таких товаров в некоторые третьи страны, передает РИА Новости.

Агентство Reuters сообщило, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Японии планируют объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора России. Будущие ограничительные меры должны затронуть торговлю, которая может поддерживать российскую армию.

Politico со ссылкой на источники также сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Какие именно меры ЕС может предпринять в новом пакете и может ли это как-то изменить ситуацию, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.