Reuters: Страны G7 планируют усилить санкции против России

Фото: flickr/number10gov

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Японии планируют объявить о новых санкциях против энергетического сектора России. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющейся у агентства информации, лидеры G7 планирует ввести меры ради предотвращения обхода антироссийских санкций третьими странами. В публикации также сказано, что администрация президента США Джо Байдена добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям.

Кроме того, будущие ограничительные меры должны затронуть торговлю, которая может поддерживать российскую армию, передает агентство.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель.