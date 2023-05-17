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Овчинский: Композитные изделия московского производства используют при реконструкции трассы «Дон»

Полина Французова
Город
Овчинский: Композитные изделия московского производства используют при реконструкции трассы «Дон»
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Водоотводные композитные лотки от «Нанотехнологического центра композитов» (НЦК) были поставлены для реконструкции трассы «Дон». Компания поставила четыре километра водоотводных композитных лотков, из которых два километра уже установлены. Об этом в среду, 17 мая, сообщил Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

— Продукция столичного НЦК достаточно востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог. Например, компания поставила четыре километра водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон». Из них два километра уже установлены. Ранее более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения предприятия монтировали на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-1), еще 9 километров перил и лотков — на участке ЦКАД-3, — рассказал Владислав Овчинский.

Композитные водоотводные лотки имеют малый вес, коррозионную стойкость, долговечность и упрощенную замену элементов конструкции по сравнению с традиционными бетонными или металлическими системами отведения воды. Планируется, что еще два километра материалов будут установлены в ближайший месяц. Работы по реконструкции трассы ведутся круглосуточно с опережением сроков ввода объекта в эксплуатацию.

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