Гориллы в Московском зоопарке вышли в уличный вольер

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Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке в уличный вольер были выпущены гориллы. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе зоопарка.

— С установлением относительно устойчивого тепла наконец получилось выпустить горилл на улицу. Киперы тщательно подготовили уличный вольер к лету — все подмели, убрали старую листву и пожухлую траву, отмыли все скальные уступы, — говорится в сообщении.

Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова отметила, что прогулки горилл пока длятся около трех часов. По ее словам, такое решение принято, чтобы не рисковать здоровьем приматов, сообщает РИА Новости.

Недавно капибары Кузьма и Малая из Московского зоопарка вновь вышли в уличный вольер. До этого животные проводили холодные деньки в зимнем теплом помещении.

Кроме того, в новый вольер переехали три енота Аким, Шоня и Моисей. Вольер расположен на старой территории зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».

В начале мая в Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Вместе с переездом у птиц также начинается период ухаживания самцов за самками.