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Собянин: Камеры фотовидеофиксации ЦОДД помогли снизить число смертей в авариях втрое с 2012 года

Лейла Алиева
Город
Собянин: Камеры фотовидеофиксации ЦОДД помогли снизить число смертей в авариях втрое с 2012 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Системы фотовидеофиксации ЦОДД помогли устранить ДТП в 87 процентах аварийных мест в столице. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва — регион № 1 в нашей стране по уровню безопасности дорожного движения. Во многом это заслуга самой развитой и современной в России системы фотовидеофиксации ЦОДД. Она включает в себя 3800 комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры, — рассказал глава города.

Установка камер позволяет уменьшить количество аварий, нарушений ПДД, число угонов и сохранить жизнь людей. С 2012 года система фотовидеофиксации снизила в три раза число погибших в ДТП, а автомобили угонять стали почти в 14 раз меньше.

Камеры работают непрерывно, распознавая более 70 миллионов проездов транспорта в сутки. Прежде всего их устанавливают в аварийных местах. На сегодняшний день они есть в 531 точке концентрации ДТП. Таким образом, в 87 процентах мест аварии перестали происходить, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также ежедневно на улицах Москвы дежурит 30 экипажей дорожного патрулирования, за работу которых отвечает Центр организации дорожного движения. В обязанности экипажей входит помощь водителям в случае ДТП, мониторинг состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, а в зимнее время — помощь в буксовке застрявших грузовиков.

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