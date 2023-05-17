Строительство ледового дворца в Ясеневе завершится в 2023 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Ледовый дворец в столичном районе Ясенево построят к 2024 году. Об этом в среду, 17 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровней среди детей и взрослых, — сказал он.

Объект находится на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской. Помимо двух ледовых арен, в нем оборудуют тренажерные и хореографические залы, зал акробатики, а также реабилитационный блок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на востоке столицы появится многофункциональный спортивный комплекс. В нем расположатся теннисные корты, площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол.

В марте глава города Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.