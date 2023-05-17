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Появились подробности о продаже ребенка за 60 тысяч рублей в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Появились подробности о продаже ребенка за 60 тысяч рублей в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств продажи ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова в среду, 17 мая.

По предварительным данным, 29-летняя москвичка родила 8 мая девочку, а после этого вместе с подругами решила ее продать. Сделка должна была состояться вечером, 15 мая, в торговом центре на севере города. В рамках оперативного мероприятия, женщины были задержаны во время составления расписок и получения денег.

На данный момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия злоумышленниц подлежат квалификации по статье «Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Также проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При этом с самим ребенком все хорошо, его отправили в больницу.

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