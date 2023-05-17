Москва выставила на торги 57 парковочных мест в районе Фили-Давыдково

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Славянский бульвар, 9к6с1 Карта всех событий

Столица выставила на торги 57 парковочных мест в районе Фили-Давыдково. Об этом в среду, 17 мая, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Машино-места в подземном отапливаемом паркинге в районе Фили-Давыдково выставлены на торги посредством публичного предложения с понижением цены. Среди объектов площадью от 11,3 до 22,2 квадратного метра автовладельцы могут подобрать подходящий под габариты своего транспортного средства, — рассказал он.

Паркинг расположен по адресу Славянский бульвар, дом 9, корпус 6, сооружение 1. Торги пройдут в период с 8 по 15 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 30 парковочных мест выставили на торги в двух многоуровневых паркингах на Варшавском шоссе. Семь предлагаемых машино-мест находятся на Варшавском шоссе, дом 204. Еще 23 объекта — на Варшавском шоссе, дом 206.