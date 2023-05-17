Собянин: Московские школьники вновь возглавили мировой рейтинг по качеству чтения и понимания текста

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные школьники возглавили глобальный рейтинг качества чтения и понимания текста, составленный Международной ассоциацией по оценке учебных достижений. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве в нем приняли участие 5745 учеников четвертых классов из 174 городских школ по случайной выборке, определенной организаторами. Набрав 598 баллов, наши ребята второй раз подряд стали лучшими в мире, уверенно опередив соперников из Сингапура, Гонконга и многих других стран, — рассказал он.

В рамках исследования качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), участникам необходимо прочитать художественные и информационные тексты и выполнить к ним задания.

В результате Москва стала единственном регионом, в котором 100 процентов школьников преодолели минимальный порог 400 баллов, написал Собянин в своем блоге.

Также ученики столичных школ завоевали четыре медали Международной менделеевской олимпиады по химии, проходившей с 1 по 6 мая в Астане.