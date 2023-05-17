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Двое мужчин похитили надгробные плиты с могил в подмосковном Звенигороде

Араз Салехов
Происшествия
Двое мужчин похитили надгробные плиты с могил в подмосковном Звенигороде
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Двое мужчин похитили надгробные плиты с могил в подмосковном Звенигороде. В скором времени их задержали сотрудники полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленников подозревают в совершении краж в особо крупном размере. Задержанными оказались уроженцы ближнего зарубежья 28 и 30 лет. В общей сложности мужчины похитили 27 мемориальных изделий с территории кладбища в Звенигороде.

Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчин заключили под стражу.

В июне 2021 года столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже декоративных секций одного из захоронений на Ваганьковском кладбище. Двое мужчин уже похитили и отнесли в скупку две секции с позолоченными элементами на сумму 500 тысяч рублей.

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