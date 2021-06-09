Двое мужчин украли часть кладбищенской ограды на 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже декоративных секций одного из захоронений на Ваганьковском кладбище. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МВД Москвы.

По данным следствия, двое мужчин уже похитили и отнесли в скупку две секции с позолоченными элементами на сумму 500 тысяч рублей. Злоумышленники собирались продолжить и демонтировали еще одну секцию стоимостью 75 тысяч, но не успели вынести ее с территории кладбища. Сообщник мужчины находится в розыске.

На кладбищенских воров заведено несколько уголовных дел по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Кража» и «Кража в крупном размере». Расследование продолжается.

Ранее «ВМ» писала, что ранее судимый москвич украл из квартиры более 200 тысяч рублей.

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