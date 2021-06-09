Двое чистоплотных граждан украли шампунь из магазина самообслуживания

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Россия, Москва, улица Маршала Голованова Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двух приезжих молодых людей по подозрению в краже шампуня для волос. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Мужчины украли средства гигиены из помещения магазина самообслуживания на улице Маршала Голованова. Сумма ущерба составила более 3000 рублей.

Задержанными оказались 21-летний и 20-летний приезжие парни. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» писала о краже из магазина двух банок кофе и туалетной бумаги.

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