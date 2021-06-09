Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двое чистоплотных граждан украли шампунь из магазина самообслуживания
Фото: moscow-live

Двое чистоплотных граждан украли шампунь из магазина самообслуживания

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Голованова Карта всех событий

Столичные полицейские задержали двух приезжих молодых людей по подозрению в краже шампуня для волос. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Мужчины украли средства гигиены из помещения магазина самообслуживания на улице Маршала Голованова. Сумма ущерба составила более 3000 рублей.

Задержанными оказались 21-летний и 20-летний приезжие парни. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» писала о краже из магазина двух банок кофе и туалетной бумаги.

Читайте также: Бутылку алкоголя за 250 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

кражазадержание подозреваемогоЮВАО Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте