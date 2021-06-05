Бутылку алкоголя за 250 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы
Неизвестный вынес из магазина в центре Москвы бутылку элитного алкоголя, стоимость которой оценивается более чем в 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в субботу, 5 июня.
В полицию обратилась директор магазина, расположенного на улице Пречистенке. Она сообщила, что обнаружила пропажу дорогостоящего алкоголя с одной из витрин торговой точки.
Причиненный ущерб женщина оценила в 251 тысячу рублей.
При этом, по ее словам, отсутствие алкоголя она заметила еще 19 мая, однако обратилась в полицию лишь 3 июня.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщает РИА Новости.
Ранее мужчина вынес 18 банок тушенки из магазина на юго-востоке Москвы.
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