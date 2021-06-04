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Мужчина вынес 18 банок тушенки из магазина на юго-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина вынес 18 банок тушенки из магазина на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Участковый полиции задержал мужчину, который вынес из магазина в московском районе Люблино 18 банок тушенки. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Как пояснили в пресс-службе, инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Совхозной. Задержанным оказался 41-летний приезжий, который ранее уже был судим. В ведомстве отметили, что похищенными банками он распорядился по собственному усмотрению.

Стоимость ущерба, причиненного торговой точке, составила 1725 рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что двое мужчин похитили из ресторана в центре Москвы шесть бочек пива.

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