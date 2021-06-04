Двое мужчин похитили из ресторана в центре Москвы шесть бочек пива

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Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Полиция задержала двоих мужчин, которые похитили из ресторана в центре столицы шесть бочек пива. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, кража произошла ранним утром у одного из ресторанов на Арбате. Злоумышленники сложили в мусорный контейнер шесть кег (Металлическая ёмкость, используемая для хранения и транспортировки пива — прим. «ВМ») с пивом, а потом отвезли его в безлюдное место.

Позже любители «пенного» были задержаны. Ими оказались приезжие мужчины 34 и 36 лет.

— Алкоголем они распорядились по своему усмотрению. Похищенные пустые кеги полицейскими обнаружены и возвращены законному владельцу, — сказал Васенин.

Видео: МВД

Своими действиями похитители нанесли материальный ущерб на 150 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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