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Столичный суд арестовал второго подозреваемого в обмане ветерана Пронина
Фото: Pixabay / Arek Socha

Столичный суд арестовал второго подозреваемого в обмане ветерана Пронина

Анастасия Колоскова

Происшествия

Кузьминский районный суд столицы арестовал второго подозреваемого в обмане на 400 тысяч 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который во время парада Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в субботу, 5 июня.

Сообщник подозреваемого был арестован ранее.

О задержании двух подозреваемых в мошенничестве стало известно 4 июня.

29 мая неизвестные похитили у ветерана ВОВ Василия Пронина крупную сумму. На домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем. Мужчина обманом убедил героя войны снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

Василию Пронину 96 лет. Он участник битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая 2021 года в Москве ветеран сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.

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