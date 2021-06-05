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Напавших на полицейского мужчин в Новосибирске арестовали на два месяца
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Напавших на полицейского мужчин в Новосибирске арестовали на два месяца

Виктория Родимкина

Происшествия

Центральный районный суд Новосибирска на два месяца арестовал Илькина Исмаилова — фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю. Об этом сообщили в пресс-службе суда в субботу, 5 июня.

— Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в применении силы в отношении представителя власти, а также в оскорблении представителя власти. По аналогичному обвинению проходит второй фигурант дела — Руслан Курбанов. Ему также выбрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает ТАСС.

Напомним, инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» 28 мая. Водитель автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться и продолжил движение. Началась погоня. Когда машина была остановлена, трое мужчин попытались скрыться, но один из них был задержан полицейским. Двое других нарушителей вернулись и попытались оказать сопротивление представителю власти. Во время борьбы сотрудник полиции случайно выстрелил в голову 19-летнему нарушителю. Молодой человек скончался в больнице.

В отношении полицейского возбудили дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий». Суд заключил его под стражу, но позднее меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

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