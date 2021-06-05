СПЧ взял на контроль ситуацию с убийством юноши полицейским в Сибири

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) взял на контроль ситуацию с убийством 19-летнего молодого человека от случайного выстрела сотрудника полиции. Об этом сообщается в пятницу, 4 июня, в Telegram-канале СПЧ.

— Ситуация в рабочем поселке Мошково Новосибирской области — на контроле у ​​СПЧ, — написали представители совета.

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора сообщила, что находится в прямом контакте с женой арестованного полицейского Натальей Гусевой, которая пожаловалась, что ей, ее детям и родным стали поступать угрозы. Адвокат женщины подтвердил, что его подзащитной угрожают.

Инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» 28 мая. Полицейские попыталась остановить водителя машины, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов, которые начали преследование. Когда автомобиль остановился, один из мужчин пытался вырываться и нанес удары полицейским. Другой мужчина высказывал в их адрес оскорбления.

В свою очередь один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в мужчину, который был физически наиболее активен. Пострадавшим оказался 19-летний юноша. Полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, после чего его госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.

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