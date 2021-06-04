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Освобожден новосибирский полицейский, случайно застреливший нарушителя
Фото: СК РФ

Освобожден новосибирский полицейский, случайно застреливший нарушителя

Анастасия Волоснова

Происшествия

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина из-под стражи освободили полицейского, который остановил правонарушителей в Новосибирской области, в результате чего один из них погиб. Об этом говорится на сайте СК России.

Меру пресечения в отношении полицейского изменили в пятницу, 4 июня. В настоящее время сотрудник правоохранительных органов находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» 28 мая. Полиция попыталась остановить водителя автомобиля, но он не послушал сотрудников правоохранительных органов, которые начали преследование. Когда машина остановилась, один из мужчин пытался вырываться, а также нанес удары полицейским. Другой мужчина высказывал в их адрес оскорбления.

В свою очередь один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в мужчину, который был физически наиболее активен. Пострадавшим оказался 19-летний юноша. Полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм.

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СК РоссииАлександр Бастрыкинполиция
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