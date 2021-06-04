Жителя столицы приговорили к шести годам колонии за разбой

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Басманный районный суд Москвы признал 57-летнего жителя столицы виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере, и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

27 июня 2019 года на улице Маросейка мужчина дождался, когда сотрудник салона сотовой связи опустит жалюзи на окнах и вошел в помещение. Он затащил продавца в подсобное помещение, повалил на пол и связал шнурами от электроприборов ее руки и ноги. После этого он потребовал от женщины сообщить место нахождения денег.

Сотрудница салона указала на сейф, откуда злоумышленник похитил 3 миллиона рублей. Также он украл выручку из кассы — более 200 тысяч рублей и скрылся.

Ранее сообщалось, что насмерть задавивший девушку в Москве водитель получил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения.

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