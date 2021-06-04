Насмерть задавивший девушку в Москве водитель получил 2 года и 6 месяцев колонии-поселения

Фото: СК РФ

Симоновский районный суд Москвы признал виновным 19-летнего Норберта Маргаряна, который насмерть задавил попавшую под колеса его автомобиля девушку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 4 июня.

28 марта 2020 года на Нагатинской набережной 24-летняя девушка поссорилась со своим молодым человеком. Во время конфликта она заметила, что с противоположной стороны дороги процесс снимает на мобильный телефон неизвестный ей мужчина, находящийся в компании молодых людей, среди которых был Маргарян.

Девушка пересекла проезжую часть и потребовала прекратить съемку. В результате у нее возник конфликт с другой девушкой из компании.

Маргарян решил увезти последнюю и посадил ее в свой автомобиль. Сев за руль, молодой человек начал движение, а экс-возлюбленная, схватилась за ручку его автомобиля со стороны пассажирки. Когда Маргарян увеличил скорость, девушка упала, угодив под заднее колесо иномарки, которое проехало по ней. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Суд приговорил Маргаряна к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения, лишив его права управлять транспортным средством сроком на этот же срок.

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