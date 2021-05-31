Таксист сбил насмерть пешехода на Волгоградском проспекте

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 113к1 Карта всех событий

Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 30 мая в районе дома 113 на Волгоградском проспекте. Водитель такси совершил наезд на мужчину, перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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