Создавшего банду уроженца Таджикистана приговорили к 13 годам колонии

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Московский городской суд приговорил к 13 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима организатора банды. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговор вынесен 27-летнему гражданину Таджикистана. По данным следствия, он вместе с сообщниками в сентябре 2018 года нападал на людей, перевозивших крупные денежные суммы. Преступления они совершали на автомобилях Audi A6 и Mercedes-Benz E 280.

Известно, что в ноябре 2018 года возле торгового комплекса «Москва» банда напала на мужчину, у которого при себе были 59 тысяч долларов США. Они выстрелили в него четыре раза и похитили деньги.

В декабре того же года злоумышленники напали на двоих мужчин на этом же месте. Потерпевшие перевозили в машине свыше 13 миллионов рублей. Сообщники ранили одного из них, отобрали деньги и скрылись.

Ранее сообщалось, что суд огласит приговор участникам перестрелки в «Москве-Сити» 31 мая.

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