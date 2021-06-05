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Суд арестовал одного из подозреваемых в обмане ветерана Пронина в Москве
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд арестовал одного из подозреваемых в обмане ветерана Пронина в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел во время парада Победы рядом с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в субботу, 5 июня.

Прокурор столицы Денис Попов взял под личный контроль расследование дела о мошенничестве.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан 28-летний житель Липецка, — говорится в сообщении.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух подозреваемых в краже денег у 96-летнего ветерана ВОВ.

Напомним, 29 мая неизвестные похитили у ветерана ВОВ Василия Пронина крупную сумму денег. На домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем. Мужчина обманом убедил героя войны снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

Василию Пронину 96 лет. Он участник битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая 2021 года в Москве ветеран сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.

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