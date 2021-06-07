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Две банки кофе и туалетную бумагу украли из столичного магазина
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Две банки кофе и туалетную бумагу украли из столичного магазина

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали приезжего мужчину, который попался на краже из магазина. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

26-летний гость столицы похитил из торговой точки на Рязанском проспекте две банки кофе и упаковку туалетной бумаги.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее неизвестный вынес из магазина в центре Москвы бутылку элитного алкоголя, стоимость которой оценивается более чем в 250 тысяч рублей.

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