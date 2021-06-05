Количество пострадавших в ДТП на Дмитровском шоссе возросло до семи

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Количество пострадавших в ДТП с тремя автомобилями в подмосковном Дмитрове увеличилось до семи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В результате ДТП пострадали семь человек, один из них ребенок. Два человека от полученных травм скончалась, — цитирует издание сообщение источника.

Ранее сообщалось, что на 73-м километре Дмитровского шоссе столкнулись три легковушки марок Mitsubishi, Volvo и Nissan. В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили двое взрослых. Кроме того, в аварии пострадал один ребенок, который был госпитализирован.

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