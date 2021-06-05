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Один человек погиб в результате ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Один человек погиб в результате ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Трагическое ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 июня.

На 30-м километре Симферопольского шоссе столкнулись три автомобиля, которые следовали в попутном направлении. В результате один человек погиб. Еще один получил травмы.

Из-за аварии перекрыта крайняя правая полоса магистрали. Движение транспорта осуществляется по трем остальным полосам дороги.

Ранее автомобиль протаранил стену автосалона во Внукове.

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