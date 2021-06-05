Один человек погиб в результате ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Трагическое ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 июня.
На 30-м километре Симферопольского шоссе столкнулись три автомобиля, которые следовали в попутном направлении. В результате один человек погиб. Еще один получил травмы.
Из-за аварии перекрыта крайняя правая полоса магистрали. Движение транспорта осуществляется по трем остальным полосам дороги.
Ранее автомобиль протаранил стену автосалона во Внукове.
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