Один человек погиб в результате ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Трагическое ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 июня.

На 30-м километре Симферопольского шоссе столкнулись три автомобиля, которые следовали в попутном направлении. В результате один человек погиб. Еще один получил травмы.

Из-за аварии перекрыта крайняя правая полоса магистрали. Движение транспорта осуществляется по трем остальным полосам дороги.

Ранее автомобиль протаранил стену автосалона во Внукове.

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