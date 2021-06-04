Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Маршала ГоловановаКарта всех событий
Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Москва 24».
ДТП с участием автомобилей «Лада Приора» и «Киа Рио» случилось на пересечении улиц Перерва и Маршала Голованова. Водителя иномарки без сознания доставили в больницу.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы.
Ранее сообщалось, что движение по внутренней стороне северного участка МКАД затруднено из-за аварии.
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