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ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Новорижском шоссе возле МКАД
Фото: АГН Москва

ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Новорижском шоссе возле МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Новорижское шоссеКарта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе возле МКАД. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил представитель экстренных служб.

— На Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости.

В аварии пострадали по меньшей мере два человека. На данный момент движение транспорта на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с участием трех автомобилей на юго-востоке столицы. Виновником происшествия стал молодой человек 2002 года рождения.

Читайте также: Смертельно травмированного молодого человека обнаружили на крыше поезда МЖД

Новорижское шоссеДТПМКАД
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