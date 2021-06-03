ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Новорижском шоссе возле МКАД
Четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе возле МКАД. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил представитель экстренных служб.
— На Новорижском шоссе вблизи МКАД в сторону Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости.
В аварии пострадали по меньшей мере два человека. На данный момент движение транспорта на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с участием трех автомобилей на юго-востоке столицы. Виновником происшествия стал молодой человек 2002 года рождения.
Читайте также: Смертельно травмированного молодого человека обнаружили на крыше поезда МЖД