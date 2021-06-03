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Молодой человек устроил ДТП с тремя автомобилями на юго-востоке Москвы
Фото: Moscow-Live

Молодой человек устроил ДТП с тремя автомобилями на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Энергетическая улица, 5 Карта всех событий

На юго-востоке столицы молодой человек 2002 года рождения устроил ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Виновник происшествия выезжал с прилегающей территории на Энергетическую улицу, управляя дорогостоящей иномаркой. Молодой водитель не уступил дорогу машине, в которой находилась женщина с двумя детьми. Из-за этого произошло столкновение указанных транспортных средств, в результате чего автомобиль с тремя пассажирами отбросило в сторону и в него врезался эвакуатор.

После случившегося дети были госпитализированы. В отношении водителя, не уступившего дорогу, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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