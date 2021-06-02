Появились подробности ДТП с пострадавшим ребенком

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Появились подробности аварии в Лефортово. Об этом в среду, 2 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло с участием двух автомобилей и эвакуатора. По предварительной информации, в аварии виноват автомобиль Ауди, который выехал со второстепенной дороги и врезался в Мицубиси, которому должен был уступить дорогу.

После удара Мицубиси откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с эвакуатором. На месте работают оперативные службы. Водителя Ауди и женщину с ребенком из Мицубиси госпитализировали.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что ребенок и двое взрослых пострадали в результате автомобильной аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло по адресу Энергетическая улица, дом 16, корпус 1. Движение на участке полностью перекрыто.

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