Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Москве
Россия, Москва, Энергетическая улица, 16к1 Карта всех событий
Ребенок и двое взрослых пострадали в результате автомобильной аварии в Москве. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
ДТП произошло по адресу Энергетическая улица, дом 16 корпус 1.
Движение на участке полностью перекрыто.
Ранее «ВМ» писала, что ДТП с двумя машинами произошло на востоке Москвы. Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и Чусовской улицы. На место аварии прибыли оперативные службы.
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