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Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ребенок и двое взрослых пострадали в результате ДТП в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Энергетическая улица, 16к1 Карта всех событий

Ребенок и двое взрослых пострадали в результате автомобильной аварии в Москве. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло по адресу Энергетическая улица, дом 16 корпус 1.

Движение на участке полностью перекрыто.

Ранее «ВМ» писала, что ДТП с двумя машинами произошло на востоке Москвы. Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и Чусовской улицы. На место аварии прибыли оперативные службы.

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