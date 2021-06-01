ДТП с двумя машинами произошло на востоке Москвы

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Две машины столкнулись на востоке столицы. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и Чусовской улицы. На месте аварии работают оперативные службы.

— Информация о пострадавших уточняется, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей попали в ДТП в районе первого километра МКАД.

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