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ДТП с двумя машинами произошло на востоке Москвы
Фото: Pixabay / klimkin

ДТП с двумя машинами произошло на востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе (дублёр)Карта всех событий

Две машины столкнулись на востоке столицы. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Щелковского шоссе и Чусовской улицы. На месте аварии работают оперативные службы.

— Информация о пострадавших уточняется, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей попали в ДТП в районе первого километра МКАД.

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