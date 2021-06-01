Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Шесть автомобилей попали в ДТП в районе первого километра МКАД
Фото: АГН Москва

Шесть автомобилей попали в ДТП в районе первого километра МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

ДТП с участием шести автомобилей произошло на МКАД. В результате аварии пострадал один человек. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», шесть машин попали в аварию в районе первого километра МКАД на востоке столицы. Один из автомобилей перевернулся. Из-за случившегося перекрыты две полосы движения. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее «ВМ» писала о ДТП на юго-востоке столицы. Инцидент произошел днем 30 мая в районе дома 113 на Волгоградском проспекте. Водитель такси совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте.

Читайте также: Курьер избил женщину в ходе ссоры в центре Москвы

аварииДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Все мнения
О проекте