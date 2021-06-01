Шесть автомобилей попали в ДТП в районе первого километра МКАД

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

ДТП с участием шести автомобилей произошло на МКАД. В результате аварии пострадал один человек. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», шесть машин попали в аварию в районе первого километра МКАД на востоке столицы. Один из автомобилей перевернулся. Из-за случившегося перекрыты две полосы движения. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее «ВМ» писала о ДТП на юго-востоке столицы. Инцидент произошел днем 30 мая в районе дома 113 на Волгоградском проспекте. Водитель такси совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте.

Читайте также: Курьер избил женщину в ходе ссоры в центре Москвы