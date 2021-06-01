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Горящий автомобиль перекрыл движение на Рубцовской набережной
Фото: Telegram.com / Дептранс. Оперативно

Горящий автомобиль перекрыл движение на Рубцовской набережной

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Автомобиль загорелся в районе Лефортовского тоннеля столицы. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на Рубцовской набережной. Из-за происшествия движение по дублеру в сторону проектируемого проезда № 1106 полностью перекрыто.

— На месте работают оперативные службы, — отметили в ведомстве.

Ранее иномарка «Мерседес-Бенц» загорелась на МКАД.

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