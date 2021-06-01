Горящий автомобиль перекрыл движение на Рубцовской набережной
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий
Автомобиль загорелся в районе Лефортовского тоннеля столицы. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на Рубцовской набережной. Из-за происшествия движение по дублеру в сторону проектируемого проезда № 1106 полностью перекрыто.
— На месте работают оперативные службы, — отметили в ведомстве.
Ранее иномарка «Мерседес-Бенц» загорелась на МКАД.
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