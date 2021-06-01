Иномарка «Мерседес Бенц» загорелась на МКАД

Фото: Moscow-Live

5-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на пятом километре МКАД. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», загорелся универсал марки «Мерседес Бенц». Возгорание площадью 6 квадратных метров было ликвидировано. Хозяин воспламенившегося автомобиля не пострадал. Из-за происшествия перекрыты три полосы движения.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием шести автомобилей в районе первого километра МКАД. Один из автомобилей перевернулся. Тогда из-за случившегося перекрыли две полосы движения

Читайте также: Обвиняемый в убийстве гея Романа Едалова у Курского вокзала сбежал из зала суда