Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Иномарка «Мерседес Бенц» загорелась на МКАД
Фото: Moscow-Live

Иномарка «Мерседес Бенц» загорелась на МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
5-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на пятом километре МКАД. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», загорелся универсал марки «Мерседес Бенц». Возгорание площадью 6 квадратных метров было ликвидировано. Хозяин воспламенившегося автомобиля не пострадал. Из-за происшествия перекрыты три полосы движения.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием шести автомобилей в районе первого километра МКАД. Один из автомобилей перевернулся. Тогда из-за случившегося перекрыли две полосы движения

Читайте также: Обвиняемый в убийстве гея Романа Едалова у Курского вокзала сбежал из зала суда

ДТПвозгораниеМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте