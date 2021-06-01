Московский водитель «заработал» 11 административных материалов за опасную езду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из-за опасной езды на столичных дорогах в отношении водителя автомобилей ВАЗ и Toyota составили 11 административных материалов. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

По его словам, в Сети распространились ролики, на которых видно, как неизвестный выезжал на встречную полосу, двигался по пешеходным переходам и тротуарам за рулем машин ВАЗ-21033 и Toyota Camry. Полицейские установили личность нарушителя.

Оказалось, что управлял транспортными средствами 19-летний гражданин. Он прибыл в отдел полиции и сообщил точные даты, время и места совершенных им нарушений, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что три подростка пострадали в ТиНАО, въехав на машине в столб.

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