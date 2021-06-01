Задержанный пытался сбежать из автозака посреди дороги в Саранске

Фото: moscow-live

Неудавшаяся попытка мужчины скрыться от правосудия попала на видео. Кадры с совершенным прямо посреди дороги побегом из автозака опубликовали пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел на Северо-Восточном шоссе в Саранске. На кадрах видно, как задержанный мужчина открывает дверь полицейской машины и выпрыгивает из нее. После этого он аккуратно закрывает дверь и прижимает палец к губам, как бы прося других водителей не выдавать его.

Видео: vk.com/saransk_photo

Мужчина отходит от машины и скрывается за кадром. Сотрудники полиции вовремя заметили беглеца и посадили его обратно в автозак, сообщает канал 360.

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