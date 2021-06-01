Три подростка пострадали в ТиНАО, въехав на машине в столб

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Тетеринки Карта всех событий

Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО трех пострадавших в аварии. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

ДТП произошло в районе деревни Тетеренки Роговского поселения. Водитель легковушки не справился с управлением и въехал столб. По словам очевидцев, у машины отказали тормоза.

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В аварии пострадали три подростка, которые находились в салоне автомобиля. Их эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы.

Ранее «ВМ» сообщала, что санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пожилую пациентку с инсультом.

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