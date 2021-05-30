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Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пожилую пациентку с инсультом
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пожилую пациентку с инсультом

Юлия Павлушова

Происшествия

Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО 65-летнюю сотрудницу монастыря с подозрением на инсульт. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что пациентку доставили на площадку в Кленово. Отсюда ее эвакуировали в лечебное учреждение столицы. За состоянием женщины следила специализированная бригада.

Ранее санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в больницу Москвы.

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ТиНАОсанитарный вертолетпострадавший
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