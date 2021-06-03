Смертельно травмированного молодого человека обнаружили на крыше поезда МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Недалеко от станции Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД) был найден молодой человек с повреждениями несовместимыми с жизнью. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

18-летний мужчина был обнаружен в районе станции Крюково на крыше электропоезда.

— Молодой человек смертельно травмирован. Предварительная причина произошедшего — удар током от токоприемника, — уточнили в пресс-службе.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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