Смертельно травмированного молодого человека обнаружили на крыше поезда МЖД
Недалеко от станции Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД) был найден молодой человек с повреждениями несовместимыми с жизнью. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
18-летний мужчина был обнаружен в районе станции Крюково на крыше электропоезда.
— Молодой человек смертельно травмирован. Предварительная причина произошедшего — удар током от токоприемника, — уточнили в пресс-службе.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Читайте также: Мужчина с топором разгромил магазин в Подмосковье