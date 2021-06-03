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Смертельно травмированного молодого человека обнаружили на крыше поезда МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Смертельно травмированного молодого человека обнаружили на крыше поезда МЖД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Недалеко от станции Ленинградского направления Московской железной дороги (МЖД) был найден молодой человек с повреждениями несовместимыми с жизнью. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

18-летний мужчина был обнаружен в районе станции Крюково на крыше электропоезда.

— Молодой человек смертельно травмирован. Предварительная причина произошедшего — удар током от токоприемника, — уточнили в пресс-службе.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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