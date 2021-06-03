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Мужчина с топором разгромил магазин в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мужчина с топором разгромил магазин в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска задержали мужчину по подозрению в нападении на магазин с топором. Об этом в четверг, 3 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, злоумышленник, вооруженный ножом, явился в магазин и потребовал алкоголь. Продавец успел выйти через запасной выход.

Злоумышленник разбросал товар и разбил бутылки. Обнаружив топор, мужчина выбил им стекла входной двери, повредил кассовый аппарат и оборудование для розлива пивных напитков. Заходившим в это время в магазин людям он бесплатно раздавал алкоголь. Причиненный торговой точке ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Полицейские задержали нарушителя, который заявил, что ранее произошел конфликт в магазине, в ходе которого его оскорбил продавец.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой» и статье 213 «Хулиганство». Суд санкционировал взятие задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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разбоймагазин«Хулиганство»
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